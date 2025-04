Absent de l’arène depuis neuf ans, Ouza 2 a annoncé son possible retour dans l’arène avant la fin de la saison.

Le monde de la lutte peut d’ors et déjà se préparer à accueillir un revenant en la personne de Ouza 2. Ancien pensionnaire de l’écurie Fass et désormais à Jambaar Academy Wrestling, Ouza 2 n’a plus lutté depuis neuf longues années. Battu par Konia lors de son dernier combat dans l’arène, le lutteur des parcelles assainies a révélé avoir été contacté par des promoteurs qui souhaitent organiser le combat de son come-back.

“Je m’entraîne tous les jours malgré que je n’ai pas eu de combats depuis 2016. Je me tiens prêt à lutter avant la fin de la saison. D’ailleurs récemment on m’a contacté pour me proposer d’affronter Bathie Séras. Mais j’ai refusé (…) Maintenant que je suis à Jambaar Academy, démarcher mon combat sera beaucoup plus facile avec la structure Jambaar Productions qui a deux grosses journées le 3 juillet et le 3 août. Donc il y’a de fortes chances que je fasse mon retour en fin de la saison” a-t-il déclaré au micro de Wiwsport.

