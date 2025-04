En « face to face » avec son adversaire, Sa Thiès a assuré qu’il sortira vainqueur de son combat remake contre Zarco.

Le face à face avec Zarco a été chaud ce samedi. Acculé par le volcan de Grand Yoff, Sa Thiès est même allé jusqu’à donner un coup de poing à son adversaire. Après l’intervention des forces de l’ordre pour séparer les deux protagonistes, le fils de feu Double Less s’est dit sûr de reproduire la même prouesse qu’en 2011.

« En 2011 je m’amusais avec lui et portant je l’ai battu facilement. Cette fois-ci ce sera pire pour lui. Je suis meilleur que lui sur tous les plans. On n’a pas le même palmarès et nos trajectoires sont diamétralement opposées. Zarco est l’adversaire le plus facile à battre parmi tous ceux que j’ai affronté. Il est nul et il n’a battu que des jeunes lutteurs inexpérimentés » a-t-il soutenu.

