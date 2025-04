En face à face ce samedi, Zarco a lancé son duel prévu le 22 juin contre Sa Thiès. Véritable Showman, le tombeur de Gris Bordeaux a s’est dit prêt à prendre sa revanche contre son bourreau en 2011.

Avec son bilan de six victoires sur ses six derniers combats, Zarco a gagné le droit d’affronter à nouveau Sa Thiès pour une revanche. Le lutteur de Grand Yoff a fait savoir qu’il n’est plus celui qui s’était incliné en 2011 contre son futur adversaire. Il compte ainsi prendre sa revanche sur le frère de Balla Gaye 2 avant d’aller à l’assaut du Lion de Guédiawaye.

« Il m’avait battu mais c’est du passé. Mon adversaire a perdu tous les combats charnières de sa carrière. Il ne peut donc pas m’inquiéter. C’est un combat revanche et je vous promets que je prendrai ma revanche sur Sa Thiès. Mon objectif c’est Balla Gaye, pas lui » a-t-il déclaré.

