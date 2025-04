Un bel enchaînement après un service d’Enzo Maresca. Nicolas Jackson, qui n’avais plus marqué depuis mi-décembre 2024, a retrouvé le chemin des filets avec Chelsea pour qui il a ouvert le score contre Everton, ce samedi.

Voilà plus de quatre mois que Nicolas Jackson n’avait plus connu le goût d’une célébration d’un but. L’attaquant sénégalais, absent pour blessure entre février et avril, a mis un terme à sa disette de… 13 matchs à l’issue desquels il n’avait pas réussi à faire trembler les filets. Il a ouvert le score pour Chelsea qui affronte actuellement Everton.

Sur un ballon perdu par Beto dans l’entrejeu et récupéré par Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin accélère et lance Jackson qui contrôle, avant d’armer une frappe rasante en pivot du pied droit. L’ancien joueur du Casa Sports inscrit son dixième but de la saison en Premier League où il compte aussi 5 passes décisives.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Chelsea 1-0 Everton | Nicolas Jackson NICOLAS JACKSON OPENS THE SCORING FOR CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/zbqsguxsZW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 26, 2025

wiwsport.com