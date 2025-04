En assemblée générale ordinaire ce samedi, l’Organisation Nationale de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) a réélu Amadou Kane à la tête de la présidence.

Amadou Kane va rempiler pour un nouveau mandat de quatre ans. À la tête de l’ONCAV depuis 2007, le président Kane a été réélu à un large consensus ce samedi en assemblée générale ordinaire.

Dans son discours de remerciement, le Président Amadou Kane a exprimé sa gratitude à l’ensemble des délégations et a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer pour le développement des infrastructures sportives de proximités, le renforcement des capacités des délégués des départements et régions ou encore la modernisation des compétitions et la promotion de la citoyenneté de la jeunesse par le sport.

Le Président réélu a par ailleurs annoncé des réformes majeures à venir pour adapter l’ONCAV aux nouveaux défis, notamment en matière de digitalisation, de gouvernance participative et de mobilisation de ressources.

Wiwsport.com