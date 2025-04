Ce dimanche, tous les regards seront tournés vers le circuit dur de Sébi, théâtre de la 6e et antépénultième manche du Championnat national de moto-cross 2024-2025. Une étape cruciale, tant les écarts restent minimes dans les différentes catégories. À ce stade de la compétition, rien n’est encore figé, et cette nouvelle levée pourrait bien commencer à dessiner les contours d’un classement final encore incertain, informe Record.