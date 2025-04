L’équipe nationale U15 du Sénégal continue de briller à Accra, au Ghana, dans le cadre du Championnat d’Afrique de Football Scolaire 2025. Les Lionceaux, invaincus en phase de groupes, ont terminé premiers de leur poule et se qualifient pour les demi-finales où ils affronteront l’Ouganda ce vendredi à 14h GMT.

Après un match d’ouverture équilibré face à la Tanzanie (0-0), tenante du titre, les protégés du coach Ousmane Diop ont signé une performance de haut niveau en dominant la République Démocratique du Congo (3-0). Ce succès, acquis grâce à des buts de Souleymane “Commissaire” Faye, André Bintia et Bara Gueye, a démontré la solidité collective et la capacité offensive des Lionceaux. Leur dernier match de poule face à la Côte d’Ivoire s’est conclu par un nouveau nul (0-0), suffisant pour assurer la première place du groupe avec 5 points et aucun but encaissé.

À la veille de cette demi-finale cruciale, Ousmane Diop a partagé son analyse dans une interview accordée à Cible Sports. « Un sentiment de satisfaction. C’est toujours positif de terminer premier de son groupe et de se qualifier pour les demi-finales. C’est une étape importante, mais il reste encore du chemin à parcourir. Une bonne organisation défensive sur les trois lignes, combinée à une animation offensive efficace. Nous basons notre jeu sur la verticalité et la vitesse, et cela a bien fonctionné. »

« L’objectif est de rester fidèles à nos principes de jeu, tout en étant solides, vigilants et présents sur les deuxièmes ballons. L’équipe ougandaise pratique un jeu direct, avec des joueurs de grande taille. À nous d’imposer notre vivacité pour les déséquilibrer. Il faudra aussi faire preuve de lucidité et d’efficacité devant le but» a-t-il ajouté.

La demi-finale face à l’Ouganda, prévue ce vendredi à 14h GMT, s’annonce intense. Les Lionceaux joueront pour une place en finale, avec l’ambition claire de faire mieux que la troisième place obtenue lors de la précédente édition.

