Ce vendredi à Accra, les Lionceaux du Sénégal ont décroché leur ticket pour la finale du Championnat d’Afrique de football scolaire U15 en s’imposant face à l’Ouganda aux tirs au but. Après un match très disputé, où les deux équipes n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire, les protégés d’Ousmane Diop ont fini par s’imposer lors de la séance de tirs au but.

Solides depuis le début du tournoi, avec une victoire et deux nuls en phase de groupes, et aucun but encaissé, les Lionceaux ont terminé premiers de leur poule. Ils joueront la finale ce samedi face à la Tanzanie, tenante du titre, avec l’objectif de décrocher pour la première fois de leur histoire la coupe de ce championnat réservé aux moins de 15 ans.