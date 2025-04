Fermé depuis 2017, le mythique stade Demba Diop est en pleine rénovation depuis mars 2023. Mais malgré un niveau d’avancement estimé à 90 %, les travaux accusent un sérieux retard, comme l’a déploré Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football, lors d’une visite officielle le 23 avril dernier.

« Ces 90 % de gros œuvre, on aurait dû les atteindre il y a un an. Il y a un gros problème sur les délais », a-t-il souligné, en présence des représentants de la FIFA, de la FSF et des entreprises concernées. La première phase des travaux, attendue pour juin 2025, reste donc incertaine. « À ce stade, le stade aurait dû être ouvert. Et quand on nous dit que le gros œuvre n’est pas encore totalement fini, on a de quoi s’inquiéter », a ajouté Senghor, visiblement préoccupé.

Pour accélérer le chantier, une réunion d’urgence est prévue avec l’entreprise CEGIM, chargée du gros œuvre, ainsi qu’avec les architectes et ingénieurs. « Il faut donner un coup de fouet à ces travaux-là », insiste-t-il. Sur le plan financier, la FSF assure être à jour : « La FIFA a libéré un million de dollars récemment. Et nous, Fédération, ne devons rien à aucun prestataire. Le problème, c’est le décalage entre les travaux réalisés et les décomptes. »

Le stade attend toujours sa pelouse, ses équipements et sa toiture. Et pour cela, « il faut que tout le monde soit dans le rythme de la réhabilitation que nous souhaitons », a conclu le patron du football sénégalais.

wiwsport.com