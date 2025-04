Le Fukwen Club de Grand-Médine a brillé de mille feux lors des Championnats du Sénégal de kung-fu, édition 2025, dans la discipline du « sanda » (combat), organisés le week-end dernier au stadium Marius Ndiaye, nous informe Record. Sans l’ombre d’un doute, le club dirigé par Maître El Hadji Ndiogou Guèye, également président de la Fédération sénégalaise de Kung-fu Wu Shu (FSKWS), a dominé les débats aussi bien chez les cadets que chez les juniors, s’imposant comme le grand vainqueur de cette édition nationale.

Au classement général, Fukwen s’est hissé au sommet grâce à une stratégie bien rodée, une préparation rigoureuse et une présence massive dans toutes les catégories. Malgré la performance impressionnante du club Daradji de Touba chez les seniors, c’est bien Fukwen qui s’adjuge la première place au cumul des médailles toutes catégories confondues.

Cette suprématie a toutefois suscité des interrogations, certains pointant du doigt un éventuel favoritisme dû au double rôle de Me Ndiogou Guèye comme coach et président fédéral. Une suspicion rapidement balayée par le Directeur technique national (DTN), Mamadou Fall, alias « Doudou », qui a tenu à clarifier les choses : « Primo, Fukwen a engagé des combattants dans presque tous les tableaux ; secundo, leurs athlètes sont d’un excellent niveau. »

Interrogé sur les clés du succès de son club, Me Ndiogou Guèye a souligné l’importance d’une préparation minutieuse et continue : « Nous avons entamé notre préparation bien avant le Ramadan et, pendant le mois sacré, nous avons maintenu un rythme d’entraînement soutenu. Ces efforts ont porté leurs fruits. Nos cadets et juniors ont confirmé leur maturité et leur potentiel. En revanche, notre équipe senior est en fin de cycle, ce qui explique ses résultats moins flamboyants. Nous allons procéder à un renouvellement. »

À peine les championnats nationaux achevés, les Lions du kung-fu sont déjà tournés vers leur prochain défi continental. Ils sont actuellement en stage intensif au CNEPS de Thiès, en préparation des Championnats d’Afrique de sanda (combat) et de taolu (démonstrations techniques), prévus du 1er au 6 mai prochain au Caire, en Égypte.

Le kung-fu sénégalais semble plus que jamais sur une dynamique ascendante, porté par une génération ambitieuse et des encadrements techniques de plus en plus structurés. Reste à confirmer cette belle forme sur la scène africaine.

wiwsport.com