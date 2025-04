Ce mercredi 23 avril à 18h30 (heure locale), la FIBA procédera au tirage au sort de l’Afrobasket Féminin 2025, depuis Abidjan, en Côte d’Ivoire. Une étape décisive pour les 12 nations qualifiées, dont le Sénégal, finaliste de la dernière édition et pays le plus titré de l’histoire de la compétition.

La 27e édition du tournoi continental se jouera du 26 juillet au 3 août à Treichville, dans la capitale économique ivoirienne. Les sélections seront réparties en quatre groupes de trois équipes à l’issue du tirage. Les chapeaux sont dévoilés.

La FIBA a publié ce mardi la composition des trois chapeaux pour le tirage :

​•​Pot 1 : Côte d’Ivoire (pays hôte), Nigeria, Sénégal, Mali

​•​Pot 2 : Égypte, Rwanda, Soudan du Sud, Ouganda

​•​Pot 3 : Angola, Cameroun, Guinée, Mozambique

Un système qui garantit que les poids lourds du continent ne se retrouvent pas dès la phase de groupes.

Avec 11 titres au compteur, le Sénégal reste l’équipe la plus couronnée du tournoi, mais son dernier trophée remonte à 2015. Les Lionnes, finalistes malheureuses en 2017 et 2019, veulent briser cette série et reconquérir le trône africain. Le tirage de ce mercredi leur donnera un premier aperçu du chemin à parcourir.

wiwsport.com