Pour leur première dans une phase finale de la CAN Féminine de Futsal, les Lionnes du Sénégal ont livré une rencontre intense et riche en rebondissements face à Madagascar. Un match nul 5-5, arraché au mental, qui laisse entrevoir le potentiel et la combativité de cette jeune équipe mais encore des corrections à faire.

Une entame prudente, un score qui s’emballe

Les premières minutes ont été marquées par une bonne organisation défensive des deux équipes. Si les Lionnes ont péché par manque de réalisme offensif, elles ont pu s’appuyer sur une Awa Baldé vigilante dans les cages, auteure de plusieurs arrêts décisifs. Mais c’est Franca, la Malgache, qui trouvera la faille à la 11e minute avant de signer un doublé plus tard dans la rencontre.

Ndeysha Mendy entre dans l’histoire

Malgré cette ouverture du score adverse, les Sénégalaises ont très vite réagi. C’est Ndeysha Mendy qui va égaliser, inscrivant au passage le tout premier but du Sénégal dans une CAN Féminine de Futsal. L’égalisation redonne de l’élan aux Lionnes, qui parviennent à rester dans le match jusqu’à la pause (2-2), grâce notamment à un deuxième but de Kalamo.

Une deuxième période rugueuse

Le second acte sera beaucoup plus physique. Kalamo, buteuse, sortira sur civière, tandis que Mariama Faty, auteure du 4e but sénégalais, quittera aussi ses coéquipières sur blessure. Les contacts se multiplient et deux cartons jaunes seront distribués aux joueuses malgaches.

Mais les Lionnes ne lâchent rien. Sokhna Nogaye Tall, dans un grand jour, signera un doublé, dont un penalty décisif en fin de match pour ramener le score à 5-5. Une égalisation précieuse, symbole du caractère de cette équipe.

Avec ce nul, le Sénégal débute sa compétition avec un point et une performance encourageante. Les Lionnes poursuivront leur campagne dans le groupe C ce vendredi 26 avril à 16h face à la Tanzanie. Une rencontre déjà décisive pour la qualification en demi-finales.

