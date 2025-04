Lors du Meeting international d’athlétisme de Kaolack, les athlètes venus de Gambie se sont particulièrement illustrés, remportant plusieurs courses et marquant les esprits. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de préparation extrêmement difficile.

La Gambie ne dispose actuellement d’aucune piste d’athlétisme fonctionnelle. Le seul équipement répondant aux normes, le Stade national de l’Indépendance, est fermé pour rénovation depuis trois ans. En attendant sa réouverture, les athlètes s’entraînent sur des terrains improvisés, souvent sablonneux.

Malgré ce manque criant d’infrastructures, les athlètes gambiens continuent de participer à des compétitions sous-régionales et réussissent à s’y distinguer. Leur présence et leurs résultats à Kaolack en sont une illustration éclatante. Les meetings organisés localement dans leur pays se déroulent sur des surfaces inadaptées, mais cela ne freine pas leur détermination et leurs ambitions pour les JOJ 2026.

wiwsport.com