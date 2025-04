Battu par Saint-Étienne ce dimanche dans le chaud derby de France, l’Olympique Lyonnais voit sa série de six ans sans défaite prendre fin face à l’ASSE.

Terrible semaine pour les Gones. Après sa débâcle à Old Trafford jeudi dernier en Europa League, L’Olympique Lyonnais a subi un nouveau revers à Geoffroy Guichard. Trop attentiste en début de match, Lyon est vite submergé par la vague stéphanoise. Les verts profitent de ce temps fort pour ouvrir le score grâce à Lucas Stassin après moins de dix minutes de jeu.

Malgré une interruption de la rencontre suite à un jet de projectile sur un des arbitres assistant, Saint-Étienne ne perdra pas le fil du match. L’équipe va corser l’addition à la 65e grâce à l’inévitable Stassin qui s’offre un doublé (2-0).

Touchés mais pas coulés, les Gones réagissent tout de même en réduisant la marque sur un superbe but de Tessmann (2-1). Ensuite plus rien. L’ASSE met la clé sous la porte et sécurise une victoire importantissime en vue du maintien dans l’élite du football français.

Wiwsport.com