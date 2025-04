Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Serigne Saliou Dia a fait le tour de l’actualité de sa sélection qui est sur la dernière ligne droite pour la CAN U20. Il a réagi sur le nouveau tirage au sort, le reconquête du titre et la liste qui sera bientôt dévoilée et qui sera composée des Champions d’Afrique U17 et de renforts.