L’attaquant de la Lazio Boulaye Dia était très déçu après l’élimination des Italiens ce jeudi en Ligue Europa face à Bodø/Glimt après tirs au but (3-1, 2-3 t.a.b ; 2-0 à l’aller).

Pour Boulaye Dia, « ça fait mal de finir comme ça » la campagne de Ligue Europa. Son équipe, la Lazio qui a terminé première à l’issue de la phase régulière, a été sortie par la surprenante formation norvégienne Bodø/Glimt en quarts de finale retour. Après avoir été battus 2-0 au match aller, les partenaires de l’attaquant sénégalais ont été poussés au tirs au but où ils s’inclineront face à La Horde Jaune (3-1, 2-3 t.a.b).

Une énorme frustration, forcément, pour l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal. « Ça fait mal de finir comme ça. C’est une grande déception, car on a fait un match parfait, on est revenu au score et on a tout donné. Le but à la dernière minute, le 3-0 en prolongation, puis un peu de difficulté et le but encaissé. C’est dur à accepter, surtout après ce qu’on a fait ce soir », déclare le champion d’Afrique 2022 au micro de Sky Sports Italia.

Auteur du troisième but de la Lazio, son 12e cette saison pour mettre fin à 11 matchs sans marquer, et en réussite lors de la séance des tirs au but, Dia a eu un mot pour les supporters laziale « On a tout donné, c’est normal d’aller saluer nos supporters. Ils nous ont aidés dans ce match, le stade était plein et ils savaient qu’on avait fait de notre mieux. C’est le football, les penaltys sont des gestes techniques qui peuvent changer l’histoire d’un match. »

