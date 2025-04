Le capitaine Wagane Faye et son équipe La RAAL La Louvière vont jouer en Pro League la saison prochaine. Les Louviérois ont remporté vendredi un duel crucial face à Lommel (2-1) et terminent deuxièmes de Challenger Pro League, derrière Zulte Waregem.

La RAAL de La Louvière, guidée notamment par le capitaine et défenseur sénégalais Wagane Faye (31 ans), a réalisé un exploit magnifique et historique en battant Lommel (1-2) ce vendredi soir. De quoi retrouver la Pro League à partir de la saison prochaine. Absente de l’élite belge depuis 2006, la RAAL La Louvière a vu les planètes s’aligner ces deux dernières semaines grâce aux contre-performances des principaux rivaux.

Au classement de la Challenger Pro League, Zulte Waregem de Pape Demba Diop termine avec 59 points et décroche le titre de champion de Challenger Pro League. Deuxième avec 59 points également, la RAAL l’accompagnera parmi l’élite du football belge. Molenbeek (57 points) se classe troisième et disputera les Promotion playoffs en compagnie de Beveren, du Patro Eisden Maasmechelen et de Lokeren.

🔥 LA RAAL EN JUPILER PRO LEAGUE ! pic.twitter.com/AVGIal0HlI — RAAL La Louvière (@raal_be) April 18, 2025

