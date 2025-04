Enorme catastrophe pour l’Olympique Lyonnais. Alors qu’ils tenaient, à dix contre onze, leur qualification en prolongations, les partenaires de Moussa Niakhaté ont littéralement sombré avant de s’incliner… 5-4 face à Manchester United en quarts de finale retour de Ligue Europa. L’OL, après le nul 2-2 à l’aller, est éliminé.

L’Olympique Lyonnais est éliminé de la Ligue Europa en craquant en prolongations contre Manchester United 5-4 au terme d’un match fou où les partenaires de Moussa Niakhaté ont mené 4-2 en étant réduit à dix, jeudi à Old Trafford. Les Red Devils ont pris les devant grâce à Manuel Ugarte (10e) et Diogo Dalot (45+1), mais Corentin Tolisso (71e) et Nicolas Tagliafico (78e) ont permis à Lyon de recoller. Les deux équipes sont alors parties en prolongations.

En infériorité numérique après l’exclusion de Tolisso (89e), les Lyonnais ont marqué grâce à Rayan Cherki (105e) et Alexandre Lacazette (110e, s.p), mais un penalty de Bruno Fernandes (114e), puis des buts de Kobbie Mainoo (120e) et Harry Maguire (121e) ont offert la qualification aux Anglais qui rencontreront l’Athletic Bilbao en demies. Voilà donc une cruelle fin pour les partenaires de Moussa Niakhaté qui devront accrocher une qualification en Coupe d’Europe via le Championnat.

🔚 Fin du match… Notre aventure en @EuropaLeague s'arrête en quart de finale, que c'est cruel… 5-4 #MUFCOL pic.twitter.com/yEriqPbOpx — Olympique Lyonnais (@OL) April 17, 2025

