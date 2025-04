Battu 2-0 à l’aller en Norvège, la Lazio avait cru avoir totalement renversé Bodø/Glimt mais les Italiens se sont sabordés en prolongations (3-1) puis aux tirs au but (2-3) et se font éliminer par les Norvégiens malgré un but de Boulaye Dia qui a également réussi son tir au but.

Malmenée en Suède lors du match aller et défaite 2-0, la Lazio se devait devant son public de réagir. Au terme de 90 minutes intenses, les Biancocelesti ont réussi à rattraper leur retard pour arracher la prolongation, mais ce sont finalement les Norvégiens de Bodø/Glimt qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition à l’issue de la fatidique séance de tirs au but. La bonne entrée en jeu de Boulaye Dia n’ayant pas suffi pour les hommes de Marco Baroni.

Dans son antre du Stadio Olimpico, la Lazio a rapidement tenté de mettre en place son plan de « remontada ». Après avoir récupéré le ballon très haut dans la moitié de terrain de Bodø/Glimt, Gustav Isaksen a parfaitement servi Taty Castellanos en retrait, l’Argentin concluant l’action par une Madjer du droit (1-0, 21e). Un hors-d’œuvre qui a mis en appétit les protégés de Marco Baroni, à l’instar de Mattia Zaccagni dont la tentative en fin de première période s’est écrasée sur la transversale de Nikita Haikin (45e).

Boulaye Dia met fin à sa disette

Une seconde période à l’image de la précédente. Les Romains ont multiplié les occasions sur la cage de Bodø/Glimt mais ont buté sur un grand Haikin jusque dans le temps additionnel. Alors qu’il ne restait plus que quelques minutes au compteur, Tijjani Noslin est venu surprendre la défense de la horde jaune après un coup de pied arrêté parfaitement exécuté par Alessandro Romagnoli (2-0, 90e+3) pour arracher la prolongation. Après avoir décroché la prolongation dans le temps additionnel, Boulaye Dia est venu donner la qualification aux siens sur une tête rageuse pendant neuf minutes (3-0, 100e). L’attaquant sénégalais mettait ainsi fin à onze matchs sans marquer ni délivrer de passe décisive.

Mais c’était compter sans le regain de vie de la horde jaune. Alors que les protégés de Kjetil Knutsen semblaient avoir rendu leur dernier souffle, Andreas Helmersen est venu inscrire le but de l’espoir pour les Norvégiens et remettre les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux rencontres et a décroché une séance de tirs au but (3-1, 109e). Et à ce jeu, ce sont les Norvégiens qui ont eu les nerfs les plus solides avec deux tirs au but ratés contre trois côté Lazio. Ils affronteront Tottenham, qui s’est qualifié face à l’Eintracht.

