Grand favori de cette Ligue Conférence, Chelsea, qui s’était imposé largement à aller (3-0), a tenu son rang en validant son billet pour les demi-finales de la compétition contre le Legia Varsovie, ce jeudi, malgré sa défaite au retour (1-2). Les Blues se sont inclinés à domicile au terme d’un match où les Polonais les ont longtemps accrochés.

Avec Nicolas Jackson comme titulaire, Chelsea a laissé le Legia se créer quelques occasions. C’est ainsi que Tomas Pekhart a ouvert le score sur penalty pour le Legia (10e). Marc Cucurella avait égalisé peu après la demi-heure de jeu. Puis en début de seconde période, Steve Kapuadi a redonné l’avantage au Legia. Un but insuffisant, toutefois, pour priver Chelsea de sa qualification.

