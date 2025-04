Comme le rapporte le quotidien Record, le boulodrome Seydi Aboubakr Mbengue de Mermoz a accueilli, dimanche dernier, la toute première édition du Sargal Weuz Diack, une journée exceptionnelle dédiée à Ousseynou Diack, dit Weuz, figure emblématique de la pétanque sénégalaise. Une célébration empreinte d’émotion, d’hommages et de sport de haut niveau.

Cette journée symbolique a été marquée par le sacre d’une triplette inédite composée de Fara Ndiaye (expatrié à Lyon), Ndongo Ndour (Saly Bouliste) et Mohamed Saffiédine, alias Momo (Rouletaboule), vainqueurs de la finale sur le score de 13 à 6 face à Mor Gueye, Mouhamed Bocoum et Charles Gueye.

Au total, 87 triplettes – soit 261 boulistes – ont pris part à cette compétition placée sous le signe de la reconnaissance et de la fraternité, à l’initiative de Dr Papa Madické, neveu du parrain du jour.

Une victoire née d’une association surprise

La triplette gagnante s’est formée à peine deux jours avant l’événement. Si Momo Saffiédine avait déjà joué séparément avec Ndongo Ndour et Fara Ndiaye, jamais les trois n’avaient été réunis dans une même équipe. L’alchimie a pourtant rapidement opéré, leur permettant de dominer la compétition avec un jeu fluide et complémentaire.

Honorer Weuz de son vivant

Président du club de Mermoz, Mbor Thiam a livré un témoignage poignant lors de la cérémonie de remise des distinctions :

« J’ai pris l’initiative d’honorer un grand joueur de pétanque, Weuz Diack. J’ai voulu le faire de son vivant, devant sa famille, ses amis, ses enfants, et toute la communauté bouliste du Sénégal. »

Il a salué le parcours exemplaire de Weuz, soulignant son calme, sa discipline et sa passion inaltérable pour ce sport. Le président de la Fédération sénégalaise de pétanque a également tenu à ce que tous les boulistes soient présents, preuve de l’importance de cet hommage.

Une carrière exceptionnelle

Weuz Diack, c’est plus de 40 ans de présence sur les boulodromes, de nombreux titres nationaux et internationaux, et des participations à plusieurs Championnats d’Afrique et Championnats du monde. Aujourd’hui encore, il continue de défendre les couleurs de Mermoz et de l’équipe nationale du Sénégal, preuve de son engagement inébranlable.

Ce 1er Sargal Weuz Diack restera gravé comme un moment fort de communion autour d’un homme qui a marqué l’histoire de la pétanque sénégalaise et qui, à travers cet hommage, inspire déjà les générations futures.

