Arrivé à Galatasaray en août 2024 en provenance de l’AS Monaco sous forme de prêt avec obligation d’achat estimée à 10 millions d’euros, Ismail Jakobs ne poursuivra probablement pas l’aventure avec le club stambouliote.

Malgré l’accord contractuel initial, Galatasaray a décidé de ne pas miser sur le latéral gauche sénégalais pour la suite. Cette décision intervient après une saison compliquée pour le joueur de 25 ans. Si Jakobs a disputé 19 matchs et cumulé plus de 1300 minutes de jeu, ses performances sont restées en deçà des attentes. Mais ce sont surtout ses blessures à répétition qui ont pesé lourd dans la balance. Régulièrement éloigné des terrains, il a manqué plusieurs matchs.

Dans le même temps, Galatasaray a renforcé son couloir gauche en recrutant Eren Elmalı lors du mercato hivernal. Le jeune arrière gauche turc a rapidement donné satisfaction, reléguant Jakobs au second plan. Le club estime désormais que ce poste doit être confié à un joueur en pleine forme et capable de rivaliser à haut niveau tout au long de la saison. C’est dans cette logique que la direction a commencé à chercher un nouvel arrière gauche pour concurrencer Eren Elmalı et apporter davantage de stabilité. Malgré l’obligation d’achat incluse dans le prêt, Galatasaray souhaite trouver une porte de sortie pour Ismail Jakobs dès cet été.

wiwsport.com