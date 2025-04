Mamadou Gningue et Clayton Diandy, sociétaires de l’Aris FC en Grèce, vont retrouver les rangs de la sélection nationale. Selon nos informations, ils ont été appelés en renfort par Serigne Saliou Dia, sélectionneur des Lionceaux, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations U20, prévue du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte.

Ce n’est pas une première pour Mamadou Gningue et Clayton Diandy, deux jeunes joueurs qui ont déjà porté les couleurs du Sénégal chez les U17 et évoluent sous les ordres de Serigne Saliou Dia. Mamadou Gningue, milieu de terrain, est l’un des visages les plus familiers des sélections de jeunes. Champion d’Afrique U17, il a également participé à la Coupe du Monde U17 et a été capitaine des U20 avant de rejoindre l’Aris FC en Grèce l’été dernier.

Clayton Diandy, ailier gauche, a lui aussi plusieurs expériences avec les U17 et fait son retour en sélection pour la CAN U20. Tenant du titre continental, le Sénégal évoluera dans le groupe C aux côtés de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo et du Ghana, suite au tirage effectué dimanche.

wiwsport.com