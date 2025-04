En déplacement à San Mamés ce dimanche pour la 31e journée de LaLiga, le Rayo Vallecano s’est incliné face à l’Athletic Bilbao (3-1). Les Madrilènes menaient pourtant à la pause grâce à un but de Pathé Ciss.

Le Rayo Vallecano se complique encore plus ses rêves européens. Corrigés sur leur pelouse par l’Espanyol Barcelone (0-4) lors de la précédente de journée, les hommes d’Iñigo Pérez ont encore mordu la poussière en Liga, ce dimanche 13 avril. Cette fois-ci, ils se sont inclinés 3 buts à 1 à San Mamés devant l’Athletic Bilbao.

Pourtant, à la pause, c’est le Rayo qui menait 0-1 grâce au quatrième but de la saison du milieu sénégalais Pathé Ciss, dans la foulée d’un penalty de Pedro Diaz repoussé par Unai Simons (37e). Mais les Basques ont tout renversé après la pause, grâce à un doublé d’Oihan Sancet (58e s.p, 90e+4) et un but de Nico Williams (80e).

Dixième au classement avec 40 points, le Rayo Vallecano est à huit longueurs de la sixième place, qualificative, pour l’instant, en Conference League. Mais les partenaires de Pathé Ciss n’ont que trois unités de retard sur le 7e, une position qui devrait bel et bien permettre à une équipe de LaLiga de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

wiwsport.com