Un chat qui vole ! Dans une précieuse victoire de 0-2 du Stade de Reims contre le RC Lens, le gardien de but sénégalais a signé un match phénoménal. Il aura stoppé les 14 tirs dirigés à son endroit par l’attaque lensoise. Un record en Ligue 1 qui fait de Diouf l’un des tous meilleurs portiers dans les cinq grands Championnats cette saison.

La soirée aura été longue à se terminer mais le Stade de Reims y est parvenu grâce notamment à son dernier rempart. S’il a aussi fallu un doublé de Keito Nakamura pour que le club champenois aille l’emporter, vendredi soir, sur la pelouse du RC Lens (0-2), en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, la performance de Yehvann Diouf restera une des plus marquantes pour les supporters rémois dans ce succès crucial dans la course au maintien.

« On a fait un match très complet »

Avec un bilan de 14 arrêts, le gardien de but international sénégalais établit un record dans l’élite française chez les gardiens pour le plus grand nombre d’arrêts dans un match. Jamais dans l’histoire de la Ligue 1, un gardien n’avait stoppé autant de tentatives d’une équipe adverse depuis 2006-2007 selon les statistiques d’Opta. Toutefois, Yehvann Diouf, qui a dû faire face à 37 tirs dans la soirée, ne veut pas s’accaparer de cette belle victoire.

14 – Le gardien de Reims Yehvann Diouf a réalisé 14 arrêts contre Lens ce soir, le plus haut total dans un match de Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ces données (2006/07). Citadelle. #RCLSDR pic.twitter.com/keZ1ruonvi — OptaJean (@OptaJean) April 11, 2025

« Ça fait plaisir mais il y a des actions où on voit que si certains joueurs ne sont pas là, moi derrière ça me rend le travail bien plus difficile. Ça a été vraiment un match qui s’est joué à 11. J’ai fait 14 arrêts mais il y a eu pas mal de frappes contrées, notamment par Mory Gbane et Sekine en première période. Il y a eu aussi le sauvetage de Jeng sur la ligne. J’ai mes stats, mais on a fait un match très complet », a déclaré le capitaine de Reims en zone mixte.

Deuxième gardien avec le plus d’arrêts dans les 5 grands Championnats

Pour ajouter du prestige au record et confirmer l’importance capitaine de Yehvann Djibril Victor Diouf dans la course au maintien du Stade de Reims, le portier de 25 ans s’illustre largement parmi les tous meilleurs portiers en Europe. C’est simple : dans les cinq grands Championnats européens, il faut remonter au 27 août 2022 et un match à 19 arrêts de Yann Sommer avec le Borussia M’Gladbach face au Bayern Munich (1-1) pour trouver mieux.

Au total, Yehvann a réalisé 122 arrêts en Ligue 1 cette saison, soit le deuxième plus haut total parmi les 5 grands Championnats européens cette saison (130 pour Mark Flekken avec Brentford en Premier League). Il est aussi celui qui a « évité » le plus grand nombre de buts dans le top 5 européen en 2024-25 selon le modèle Expected Goals d’Opta (15.7 – 57.7 xGoT et 42 buts encaissés hors CSC). Du très costaud avec le gardien formé à l’ESTAC Troyes.

