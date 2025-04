Le sélectionneur des Lionceaux est revenu sur l’élimination de son équipe en quarts de finale de la CAN U17 face à la Côte d’Ivoire, après tirs au but (0-0 3-5 t.a.b), sans accabler ses jeunes joueurs.

Pape Ibrahima Faye, sélectionneur des Lionceaux : « La Côte d’Ivoire nous a arrêté mais je suis satisfait parce qu’il y a eu une différence par rapport aux autres quarts de finale où on a vu des scores fleuves. Les deux équipes se sont respectées et ce sont données à fond. Il est vrai que nous n’avons pas marqué, mais c’est un beau spectacle.

Je ne suis pas dans ces histoires de revanche. Je suis en formateur qui apprend à ces jeunes de compétir. Ce qui m’intéresse, le plus, c’est leur développement technico-tactique, pas de prendre la revanche de leurs aînés, ce n’est pas notre idéal. Nous sommes dans un processus de formation et nous continuons dans ça. Défaite ou pas défaite Côte d’Ivoire ou un autre pays, nous sommes jeunes et nous restons dans notre logique formatrice. »

wiwsport.com