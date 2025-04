Avec notamment un but de Pape Amadou Diallo et une passe décisive de Cheikh Tidiane Sabaly, le FC Metz s’est tranquillement imposé, ce vendredi soir à Martigues (1-4), et récupère provisoirement la deuxième place de Ligue 2.

Le FC Metz se reprend. Une semaine après leur nul 2-2 sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, les hommes de Stéphane Le Mignan ont parfaitement réagi, ce vendredi 11 avril, en allant s’imposer sans forcer sur le terrain de Martigues (1-4), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2. Un succès qui va peut-etre compter dans la course à une montée directe dans l’élite.

En effet, les Messins reprennent provisoirement la deuxième place au Paris FC, qui joue ce samedi à Grenoble, et reviennent à une unité du leader, le FC Lorient, qui se rend à Guingamp, toujours ce samedi. Face à Martigues, Metz a maîtrisé son débat et soigne sa différence de buts avec notamment une réalisation de Pape Amadou Diallo, buteur pour la 6e fois cette saison, et une passe décisive de Cheikh Tidiane Sabaly.

wiwsport.com