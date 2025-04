Le tirage au sort des Championnats du monde de beach handball U17 s’est fait ce jeudi et le Sénégal connait désormais ses adversaires en garçons comme en filles. Des adversaires relevés, mais au regard du projet sénégalais, ce sera une belle opportunité pour cette discipline qui s’établit. Réactions des techniciens au micro de Wiwsport.

Jouer ces adversaires ne sera pas une partie de plaisir pour le Sénégal, mais les techniciens sénégalais rappellent que le Sénégal ne sera pas à ce tournoi pour le remporter. « On va rencontrer les meilleures équipes du beach handball déjà et c’est une bonne chose pour nous. Ce sera une découverte pour le beach handball sénégalais car rien que le fait d’aller à cette compétition va permettre à l’équipe de grandir. L’équipe va se construire et c’est une étape très importante pour notre projet à long terme. Et cela va nous permettre de jauger ces équipes avant les JOJ 2026 », a réagi le Dtn Ibnou Sarr au micro de Wiwsport.

Même appréciation pour le coach Ousmane Dramé, membre du staff de l’équipe masculine qui prendra part à ces championnats du monde. « Nous avons tiré deux groupes relevés chez les garçons et chez les filles, mais ce sera une belle opportunité pour le beach handball sénégalais. D’un côté, les garçons sont dans un groupe de sudaméricains avec le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay », a commenté le coach Ousmane Dramé, entraineur des Lionceaux U17.

Cette compétition qui se jouera à un an des Jeux Olympiques de la Jeunesse constituera un tremplin pour le beach handball sénégalais qui a pour ambition d’exister d’ici quelques années. « Ce sont des nations régulières dans les compétitions internationales ou continentales puisque cette compétition n’en est qu’à sa troisième édition. Donc on y va pour faire progresser ces équipes et apprendre de ce que les autres font et puis enclencher le projet fédéral qui va sur 4 ans », a ajouté le Dtn Ibnou Sarr.

Au coach Ousmane Dramé d’ajouter : « Ce sera la première génération sénégalaise à jouer le beach handball et à prendre part à une compétition internationale. Donc cela va permettre aux jeunes de découvrir l’environnement de la compétition, comment se comporter, comment représenter son pays. Ce sera une préparation par rapport aux échéances futures notamment les JOJ ».

Pour le Sénégal qui n’a jamais pris part à une compétition internationale dans cette discipline, cette participation pourrait avoir un avantage par rapport aux adversaires. C’est en tout cas l’avis du Dtn. « Nous verrons ce que cela va donner, mais nous avons l’avantage d’avoir en vidéo tout ce que les autres savent faire. Contrairement à eux parce que nous n’avons aucune référence médiatique puisque nous n’avons jamais participé à une compétition. Donc c’est un avantage mais encore une fois, nous ne serons pas là-bas pour jouer le podium. Nous y serons pour apprendre et faire un très bon classement », a conclu le Directeur technique national.

wiwsport.com