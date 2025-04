La Lazio a déçu. Nettement dominés par un adversaire fantastique, les partenaires de Boulaye Dia ont logiquement été battus par Bodø/Glimt (2-0), ce jeudi soir, en quarts de finale aller de Ligue Europa. Il faudra réagir à Rome la semaine prochaine pour s’éviter l’élimination.

Il s’agit du fameux quart d’heure (ou plutôt les dix-huit minutes) de gloire d’Ulrik Saltnes, milieu norvégien de 32 ans, qui n’a jamais été international et a effectué jusqu’ici toute sa carrière à Bodo/Glimt. Aux 49e et 67e minutes de ce quart de finale aller de Ligue Europa contre la Lazio Rome, sixième de Serie A, Saltnes a en effet inscrit deux superbes buts, pleins de finesse, de son pied droit. Le premier d’un tir rasant, après un contrôle parfait sur un service de Blomberg au coeur de la surface, puis le second grâce à un subtil extérieur sur un ballon en cloche non moins subtil de Hauge.

La victoire de Bodo/Glimt, aurait pu être bien plus large car les Norvégiens, au jeu dynamique et chatoyant, ont eu de nombreuses occasions, du début à la fin de la partie, jusqu’à une ultime, énorme, où Björtuft a buté à bout portant sur le gardien Mandas (90e + 5). Très peu menaçants offensivement et globalement apathiques, avec un Boulaye Dia invisible en première période et remplacé avant la reprise, les Laziale devront réussir une tout autre performance au retour, jeudi prochain, chez eux, pour espérer voir les demi-finales de la C3.

wiwsport.com