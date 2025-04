Le tirage au sort de la 3e édition des Championnats du monde de Beach handball masculin et féminin (U17) de l’IHF se tiendra ce jeudi après-midi. Le Sénégal qui prendra part à cette compétition prévue en juin prochain, connaîtra ses adversaires en garçons et en filles.

Cette édition se déroulera en Tunisie et ce sera la deuxième fois que l’événement se déroule en Afrique, après ses débuts en 2017 à l’île Maurice, où les Espagnols et les Hongroises avaient remporté les titres. La Grèce a été le deuxième pays hôte, en 2022, où la Croatie (hommes) et l’Espagne (femmes) ont remporté l’or. L’événement de cette année aura lieu sur la plage de Mamaia à Hammamet, en Tunisie, le tirage au sort étant effectué dans la ville du nord-est à 15h30 (GMT) au Dar Sébastien – Centre culturel international.

Au total, 32 équipes (16 dans chaque catégorie) découvriront leurs adversaires du groupe préliminaire pour le spectacle de handball de plage qui sert également d’épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, qui se tiendront à Dakar, au Sénégal, l’année prochaine. Hammamet a déjà accueilli une étape de la tournée mondiale de Beach handball 2023 de l’IHF et les épreuves de Beach handball des 2e Jeux africains.

Procédure de tirage au sort

Le tirage au sort de chaque compétition verra 16 équipes réparties en quatre groupes préliminaires de quatre équipes chacun. Chaque équipe s’est vu attribuer un pot de tirage au sort, chaque pot voyant les équipes tirées au sort dans un groupe préliminaire chacun – groupe A, groupe B, groupe C ou groupe D. Le pot 4 sera tiré en premier, suivi du pot 3, puis du pot 2.

En tant qu’organisateurs, la Tunisie, classée dans le chapeau 1, a le droit de choisir son groupe. Une fois son choix effectué, les équipes restantes du chapeau 1 seront tirées au sort. Ceci s’applique aux compétitions masculines et féminines.

Les chapeaux du tirage au sort (Garçons)

Pot 1 : HUN, ARG, IRI, TUN

Pot 2 : ESP, BRA, GER, THA

Pot 3 : OMA, URU, TAN, MEX

Pot 4 : KEN, PUR, COK, SEN*

Les chapeaux du tirage au sort (Filles)

Pot 1 : NED, FRA, CRO, TUN

Pot 2 : HUN, BRA, GER, URU

Pot 3 : CHN, THA, MEX, ESP

Pot 4 : TAN, KEN, SEN*, BUL

Le Sénégal s’est vu attribuer une place dans les deux compétitions par le Comité exécutif de l’IHF, en remplacement de l’une des équipes retirées. La décision a été prise après avoir pris en considération que le Sénégal est le pays hôte des Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2026, où le Beach handball sera présent, et que la participation à cette édition des Championnats du monde de Beach handball jeunesse de l’IHF aidera la nation à se préparer et à bâtir sur son héritage.

Comprendre le format de la compétition

Les deux compétitions se déroulent en quatre groupes préliminaires de quatre équipes chacun, soit 16 équipes au total. Chaque groupe verra les équipes s’affronter une fois, les trois premières se qualifiant pour le tour principal.

Le tour principal se déroule ensuite en deux groupes de six équipes chacun. Chaque équipe affrontera, selon ses résultats préliminaires, les équipes qualifiées pour le groupe. Elles disputeront chacune trois matchs contre les équipes du groupe parallèle qualifiées pour leur groupe du tour principal. Les quatre premiers de chaque groupe accéderont ensuite aux quarts de finale, puis aux demi-finales, aux matchs pour les médailles et aux matchs de classement du tour 5 à 8.

L’équipe la moins bien classée de chaque groupe préliminaire sera qualifiée pour un tour de consolation, composé d’un groupe, les équipes qui terminent cinquième et sixième dans leurs groupes respectifs du tour principal se rejoignant plus tard pour jouer pour les places 9 à 16.

