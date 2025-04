Présent en conférence de presse aux côtés du sélectionneur des Lionceaux, le défenseur sénégalais Ibrahima Aidara s’est montré déterminé à affronter la Côte d’Ivoire en quart de finale de la CAN U17.

Pilier de la défense sénégalaise et artisan des trois clean sheets enregistrés en phase de groupes, le joueur de Diambars incarne la solidité de l’arrière-garde des Lionceaux. Le Sénégal affrontera la Côte d’Ivoire, la meilleure attaque, ce vendredi à 16 heures, pour une place en demi-finale de la CAN U17. Conscient de l’enjeu, Aidara affiche une grande lucidité : « C’est un match très important pour nous. On est conscients de ce qui nous attend, et on est prêts. »

Même si l’efficacité offensive n’a pas encore été au rendez-vous, le jeune défenseur garde confiance : « On sait qu’on n’a pas marqué beaucoup de buts en phase de groupes, mais les coachs sont là pour nous aider à progresser. » « Un match de football, ça se joue sur le terrain, et on est prêts à donner le meilleur de nous-mêmes », ajoute-t-il.

