L’Equipe Nationale des moins de 17 ans du Sénégal paye-t-il son premier tour mitigé ? À un jour du début de la phase à élimination directe avec les quarts de finale, la Confédération Africaine de Football a dévoilé, ce mercredi 9 avril, son équipe type de la phase de groupes de la CAN U17. Et il n’y a qu’un seul Sénégalais qui y figure.

Il s’agit d’Alpha Mbengue. Le latéral droit, pensionnaire de Génération Foot, a été en vue lors des trois matchs des Lionceaux. Toujours est-il que d’autres Sénégalais, à l’instar du portier Vincent Gomis, qui a réussi à conserver sa cage inviolée sur les trois matchs, ou Ibrahima Sory Sow, buteur à deux reprises, auraient pu mériter leur présence.

No more waiting, your group stage best XI is here. 🤩#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/7UKXSGijNz

— CAF_Online (@CAF_Online) April 9, 2025