Défaites samedi au Stade Lat-Dior de Thiès par le même adversaire (0-1), les Sénégalaises retrouvent le Ghana ce mardi (17h00 GMT) pour un nouveau match amical préparatoire à la CAN 2025. Mame Moussa Cissé voudra certainement voir ses joueuses se lâcher davantage.

Bonne nouvelle ! Les Lionnes affronteront le Ghana ce mardi après-midi en match de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Car c’est une opportunité pour les partenaires de Korka Fall de se révolter et se faire valoir. La formation ghanéenne semble, en effet, intouchable pour l’Equipe Nationale féminine du Sénégal. Déjà victorieuses à deux reprises en avril 2023 (0-3 ; 0-1), les Black Queens sont encore venues à bout des Lionnes samedi soir (0-1) en amical.

Alors que les Sénégalaises semblaient plutôt sur la bonne voie en battant notamment des nations comme la République Démocratique du Congo, la Tunisie ou encore l’Algérie, cette nouvelle défaite face aux Ghanéennes, un peu plus de cinq mois après la claque contre le Maroc (0-7), fait mal. Elle confirme que les joueuses de Mame Moussa Cissé restent toujours très perfectibles face aux grosses nations africaines et qu’il y a encore du chemin à parcours pour espérer se rapprocher des ambitions.

« On peut bien rivaliser avec le Ghana »

Mais peu importe. Ce revers arrive au meilleur des moments puisqu’il doit permettre aux Lionnes de se corriger et se décomplexer davantage. Il faut également en faire beaucoup plus au niveau technique. Les coéquipières de la capitaine Korka Fall, remplaçante samedi mais qui retrouvera certainement une place de titulaire mardi, auront donc une nouvelle occasion de s’étalonner face à des joueuses ghanéennes pas imprenables. Ça tombe bien. Comme Korka, Mbayang Sow, Safietou Sagna, Ndeye Awa Diakhaté ou encore Hapsatou Malado Diallo devraient être titularisées pour ce match.

Après le revers de samedi, le sélectionneur a trouvé le Ghana comme un bon sparring-partner et s’est montré optimiste sur la capacité de son équipe à se coltiner aux « grands d’Afrique ». « On voulait jouer contre une équipe qui nous pose des problèmes, jure Mame Moussa Cissé. On s’attendait donc à avoir des problèmes sur le plan tactique, sur l’intensité de jeu, sur la gestion des émotions… Nous devons apprendre de tout cela. Nous allons essayer de corriger sur le deuxième match pour faire une meilleure prestation. Sur certains aspects, on peut bien rivaliser avec le Ghana » À vérifier ce mardi.

wiwsport.com