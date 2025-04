Certaines équipes attendues, à l’image du pays hôte, le Maroc, ou encore du Sénégal, champion en titre, ont tenu leur rang lors de cette phase de groupes. Au total, huit sélections ont validé leur qualification pour la Coupe du monde U17 au Qatar et pour les quarts. Quatre autres – l’Ouganda, la Gambie, l’Égypte et l’Angola – devront encore passer par les barrages pour espérer décrocher les deux derniers billets africains.

Le Maroc, porté par l’ambiance de son public, a montré son sérieux en phase de groupes. Avec deux victoires et un nul, les Lionceaux de l’Atlas terminent avec 7 points. La Zambie, également auteur d’un bon parcours, a récolté le même total (7 points), ce qui lui permet d’accompagner le pays hôte en quarts de finale.

Dans le groupe B, le Burkina Faso a tout simplement été impérial. Trois matchs, trois victoires : un sans-faute et 9 points au compteur. L’Afrique du Sud a eu un parcours plus contrasté, avec une victoire, un nul et une défaite, pour un total de 4 points. Ce fut néanmoins suffisant pour valider sa qualification.

Le groupe C a vu la Tunisie et le Sénégal se livrer un duel à distance. Les deux équipes ont terminé à égalité parfaite avec 7 points chacune, fruit de deux victoires et un nul. Dans le dernier groupe, la Côte d’Ivoire a pris le dessus grâce à 7 points glanés en trois rencontres. Le Mali, solide et efficace, s’en sort avec 6 points et une qualification méritée pour les quarts.

Ces huit nations sont d’ores et déjà qualifiées pour la prochaine Coupe du monde U17, prévue au Qatar à partir du 3 novembre 2025. Avec le nouveau format élargi à 48 équipes, l’Afrique disposera de dix places, une première dans l’histoire de la compétition. Mais pour compléter la liste, il faudra suivre les deux matchs de barrages. L’Ouganda affrontera la Gambie à 17h GMT, et l’Égypte croisera l’Angola à 20h GMT, le samedi 12 avril.

Les huit équipes qualifiées pour la Coupe du monde U17 Qatar 2025 :

Burkina Faso

Maroc

Zambie

Tunisie

Sénégal

Côte d’Ivoire

Mali

Afrique du Sud

Les barragistes pour les deux derniers billets africains :

Ouganda vs Gambie (samedi 12 avril, 17h GMT)

Égypte vs Angola (samedi 12 avril, 20h GMT)

wiwsport.com