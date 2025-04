L’entraîneur de Ada Fass s’est montré très critique envers son poulain après la défaite de celui-ci face à Lac de Guiers 2.

Après avoir vivement décrié l’entourage et le cercle d’amis de Ada Fass, Père Koundoul n’a pas ménagé son protégé non plus. Le septuagénaire a d’abord souligné que le choix d’affronter Lac 2 n’était pas bon avant d’inviter le phénomène de Fass à une prise de conscience.

« Il a fait ce qu’il voulait et c’est à lui d’en assumer les conséquences. Il ne m’a pas demandé mon avis quand on lui a proposé Lac 2 et je n’ai donc pas donné mon avis. Qu’il assume les conséquences de ses choix. Quand on est un athlète professionnel, on doit se comporter comme tel » a indiqué Père Koundoul sur Kewel infos.

L’entraîneur poursuit en pointant du doigt « les nouveaux génies protecteurs » du lutteur de Fass Benno qui ont rejoint l’arsenal mystique du tombeur de Gouy Gui. Pour lui, le jeune lutteur a encore été victime de son insouciance et s’est fait berner.

« La plupart de ceux qui gèrent ses affaires mystiques sont des charlatans. Ils veulent profiter de la popularité du gosse pour se faire de l’argent ».

