Grâce à son succès face à la Somalie (2-0), le Sénégal termine à la deuxième place du groupe C des phases de poules de la CAN U17. Cette victoire permet aux Lionceaux de se qualifier pour les quarts de finale, mais surtout d’arracher leur billet pour la Coupe du Monde U17 au Qatar. Une performance qui marque leur troisième qualification consécutive pour le Mondial, après les éditions de 2019 et 2023.

Opposé à une équipe somalienne déjà éliminée, le Sénégal savait qu’une victoire ce lundi soir lui ouvrirait les portes de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Pour ce match décisif, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a procédé à deux changements dans son onze de départ, Elhadji Baytir Fall et El Hadji Malick Cissé ont été titularisés afin d’apporter plus de fraîcheur. Dès la 4e minute, la première grosse occasion survient. Sur une récupération haute, Abdourahmane Mbodji, face au gardien somalien, manque son face-à-face. Ce raté ne refroidit pas les ardeurs des Lionceaux, bien décidés à imposer leur jeu et à étouffer leur adversaire. Avec une large possession, les Lionceaux s’installent dans le camp adverse et font vivre un véritable calvaire aux Somaliens, tant dans la conservation que dans la création. Toutefois, la finition laisse à désirer et les attaquants butent à plusieurs reprises sur une défense somalienne regroupée.

La délivrance arrive à la 24e minute, Sidy Barhama Ndiaye obtient un penalty jugé généreux. Après vérification du VAR, l’arbitre confirme sa décision. Concentré, le capitaine Sory Sow transforme l’occasion en plaçant le ballon au fond du petit filet. Galvanisés par ce but, les Lionceaux continuent de pousser. Sidy Barhama Ndiaye, encore lui, manque de peu le doublé. Le Sénégal pense ensuite inscrire son premier but dans le jeu à la demi-heure par Abdourahmane Sow, mais le but est logiquement annulé pour une position de hors-jeu. Malgré ce nouveau coup du sort, les Sénégalais poursuivent leur siège. Sidy Barhama Ndiaye frôle encore le cadre, tandis qu’Ibrahima Sow voit sa frappe être contrée in extremis après une belle incursion sur son côté. Le score reste figé à 1-0 à la pause, malgré une domination totale des Lionceaux.

En seconde période, les Lionceaux gardent la mainmise sur le match, toujours guidés par leur capitaine Sory Sow, véritable métronome au milieu de terrain. Pour donner un coup d’accélérateur et plier la rencontre, Pape Souleymane Faye opère trois changements offensifs avec Mouhamed Wagner, Étienne Mendy et Ibrahima Diallo. Le Sénégal intensifie alors sa domination et multiplie les incursions dans la surface somalienne. Mais face à eux, le portier Mouhamad Ahmad se dresse comme un mur, repoussant avec brio toutes les tentatives des attaquants sénégalais. Il faudra attendre l’ultime action du match pour que le break vienne enfin. Abdourahmane Sow, à l’affût, profite d’un tir dévié par un défenseur somalien pour tromper son propre gardien. Ce but scelle une victoire précieuse (2-0) qui permet aux Lionceaux de terminer à la deuxième place du groupe C avec 7 points. Une performance synonyme de qualification pour les quarts de finale… et pour la Coupe du Monde U17 au Qatar pour la troisième fois de leur histoire.