Les phases de groupes de la CAN U17 ont tenu toutes leurs promesses ce week-end avec la fin des matchs des groupes A et B. Quatre équipes ont validé leur billet pour les quarts de finale, tandis que certaines nations espèrent encore accrocher une place parmi les meilleurs troisièmes.

Dans le groupe A, le Maroc a conclu en beauté avec une victoire maîtrisée face à la Tanzanie (2-0). Déjà qualifiés avant cette dernière rencontre, les Lionceaux de l’Atlas ont montré un jeu collectif bien rodé pour finir invaincus, en tête de leur groupe avec 7 points. La Tanzanie, de son côté, quitte la compétition sans la moindre victoire. Dans l’autre match du groupe, l’Ouganda et la Zambie se sont neutralisés (1-1) au terme d’un duel tendu. Ce point suffit à la Zambie pour s’emparer de la deuxième place et décrocher son ticket pour les quarts. L’Ouganda, avec deux points, garde un mince espoir de qualification via les barrages pour le Mondial U17.

Le Burkina Faso, déjà qualifié après deux journées, a terminé le travail en beauté dans le groupe B en battant l’Afrique du Sud (2-0). Les Étalons U17 signent un parcours parfait avec trois victoires en trois matchs. Loukman Tapsoba s’est de nouveau illustré avec une passe décisive et un but somptueux. Malgré la défaite, l’Afrique du Sud conserve la deuxième place du groupe et verra aussi les quarts de finale.

En revanche, la désillusion est totale pour le Cameroun. Réduits à dix dès la 25e minute, les Lionceaux Indomptables avaient pourtant ouvert le score contre l’Égypte, avant de s’incliner (1-2). Une défaite amère qui les élimine dès le premier tour, eux qui avaient disputé la finale de l’édition 2023. L’Égypte, troisième du groupe, conserve un espoir de qualification via les barrages. Les rencontres des groupes C et D se poursuivent ce lundi avec notamment le Sénégal qui jouera face à la Somalie. Les deux premiers de ces groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, compléteront le tableau des quarts.

