Le fils de De Gaulle a assuré qu’il s’était complément remis de sa blessure et prêt à infliger à Reug Reug sa deuxième défaite au soir du 29 juin prochain.

“Le report du combat ? C’est vrai que je n’avais pas communiqué sur ma blessure mais ce n’était pas encore le moment. J’étais blessé et j’avais déposé un certificat médical. C’est pourquoi on n’a pas lutté le 1er janvier. Mais aujourd’hui je suis prêt et je me suis remis à 100%. Que mon adversaire se tienne donc prêt ! L’adversaire ? Je vous jure que je suis meilleur que Reug Reug. À l’entendre parler on croirait qu’il est le roi des arènes et qu’il a battu Balla Gaye et Modou Lô alors qu’il n’a rien fait dans l’arène. Le 29 juin il va redescendre sur terre.”

Wiwsport.com