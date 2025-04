En déplacement à Caen, dernier de Ligue 2, le FC Metz a concédé un nul décevant dans la course à la montée directe (2-2). Cheikh Tidiane Sabaly a pourtant marqué pour les Messins.

Le FC Metz affrontait la lanterne rouge caennaise, ce samedi après-midi au Stade Michel-d’Ornano, avec l’objectif d’obtenir une quatrième victoire de rang à l’extérieur et de reprendre la deuxième place du classement de Ligue 2. Ce ne sera pas chose faite puisque les hommes de Stéphane Le Mignan ont dû se contenter d’un point du nul face à Caen (2-2).

Bien qu’ayant mené à deux reprises grâce à des buts de Kévin Van Kerkhof et Cheikh Sabaly, auteur de sa treizième réalisation de la saison en Championnat, les Grenats ratent une belle opportunité dans la course à la montée directe. Avec la victoire du Paris FC, vendredi, contre Clermont (2-0), Metz reste 3e et pourrait voir le leader Lorient prendre quatre points d’avance.

wiwsport.com