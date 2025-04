L’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est inclinée 1-0, samedi en match amical à Thies, contre le Ghana d’Evelyn Badu. Les Sénégalaises ont pourtant joué une bonne partie de la seconde période en supériorité numérique.

Mame Moussa Cissé a souvent rappelé que son équipe était décidée à se frotter aux meilleures sélections du Continent pour mieux connaître son niveau. Elle a été servie samedi soir, et le Ghana, cinquième au classement FIFA africain, est venu rappeler aux Lionnes que la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc ne sera pas une partie de plaisir. Lourdement battue lors de sa dernière sortie, en octobre dernier, par le Maroc (1-7), l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a moins souffert sur le tableau d’affichage samedi soir. Toujours est-il que les Lionnes n’ont pas été brillantes dans un stade où les supporters sont toujours attendus pour pousser leur Equipe Nationale.

Heureusement, il y aura une nouvelle confrontation mardi pour reprendre confiance et se corriger face au même adversaire. Car cela aurait été beaucoup plus inquiétant si les Sénégalaises devaient rester sur cette note samedi. Certes remaniées, avec notamment les titularisations d’Aissatou Fall en défense centrale, d’Adama Sané comme latérale droite et de Pascaline Fofana Bassène au poste d’avant-centre, donc sans Mbayang Sow, Wolimata Ndiaye, Korka Fall, Safietou Sagna, Hapsatou Malado Diallo ou encore Ndeye Awa Diakhaté sur le banc, les Lionnes ont rarement été dangereuses dans une première période où elles ont enchaîné les erreurs techniques.

Les Lionnes n’ont pas profité de leur supériorité numérique

Un bon travail et un centre en pivot de Nguénar Ndiaye avait bien lancé l’Equipe Nationale du Sénégal (3e). Mais il a fallu attendre plusieurs minutes pour revoir les Lionnes dangereuses sur une frappe de Nguénar qui avait encore fait la différence avec sa puissance (20e), juste avant une tentative d’une Mama Diop trop transparente (21e). Entre temps, les partenaires d’Evelyn Badu avait posé le pied sur le match imposant leur supériorité technique. Princess Dankwa Marfo a fait des misères à Adama Sané et Meta Camara. C’est d’ailleurs sur un excellent centre de l’ailière gauche ghanéenne que Badu a ouvert le score sur une tête surpuissante (0-1, 24e).

Après la pause, les Lionnes semblaient mieux dans la partie, mais Portia Boakye était toujours bien placée pour repousser les velléités offensives sénégalaises dont les rares venaient de Nguénar Ndiaye. En grande forme du côté de Bourges, la numéro 9 des Lionnes a été active dans cette partie. Et on aurait pu (dû?) voir du mieux côté sénégalais après l’expulsion d’Anasthesia Achiaa (63e). Mais le Ghana s’est même créé les meilleures opportunités en supériorité numérique, à l’image de cette puissante frappe de Doris Boaduwaa sur la transversale (68e). L’audace de Nguénar n’aura même pas suffi avec ce tir depuis les 45 mètres sur la transversale, dans les arrêts de jeu.

wiwsport.com