L’équipe nationale du Sénégal connaît désormais son programme pour la phase de groupes de la Coupe du Monde de Beach Soccer, qui se déroulera du 1er au 11 mai 2025. Trois matchs déterminants attendent les Lions sur le sable face à des adversaires issus de trois continents différents.

Entrée en matière face à l’Espagne

Le Sénégal débutera sa campagne mondiale le jeudi 2 mai à 16h30 GMT face à l’Espagne, l’une des nations les plus expérimentées dans la discipline. Un match d’ouverture de haut niveau qui exigera rigueur, intensité et efficacité face à une sélection européenne redoutable.

Un duel attendu contre Tahiti

Les Lions retrouveront ensuite Tahiti le samedi 4 mai à 12h30 GMT, pour une confrontation qui s’annonce intense. Finaliste de la Coupe du Monde en 2015 et 2017, Tahiti est une équipe habituée aux grandes compétitions et connue pour son jeu fluide et offensif.

Clôture de la phase de groupes face au Chili

Le lundi 6 mai à 12h30 GMT, le Sénégal affrontera le Chili pour son troisième et dernier match du groupe. Cette rencontre pourrait être décisive dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal aborde cette Coupe du Monde avec ambition et détermination. Les hommes de Ngalla Sylla entendent confirmer leur statut et franchir un nouveau palier sur la scène mondiale.

Les Lions de la plage peuvent compter sur leur expérience, leur cohésion et un collectif soudé pour viser une place en quarts de finale, voire au-delà comme en 2021 avec la demi-finale historique. La compétition s’annonce relevée, mais le Sénégal a les armes pour créer la surprise.

