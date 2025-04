Le sélectionneur des Lionceaux a bien souligné le défaut de son équipe qui n’a pas réussi à se démarquer offensivement face à la Tunisie (0-0), vendredi, lors de sa deuxième sortie à la CAN U17.

« On a vu les manquements sur le plan offensif. Nous allons continuer à travailler à l’entraînement pour améliorer cela. Ce sont des jeunes joueurs qui sont en formation. Ils ne peuvent pas être parfaits. Nous avons raté beaucoup d’occasions, mais c’est parce qu’aussi on a pratiqué un football offensif. Mais il faut dire quand même qu’on s’est beaucoup amélioré par rapport au premier match. Il y a eu un léger mieux. Les problèmes que nous avons eus, c’est au niveau de la finition. »

Le plan pour le prochain match contre la Somalie

« Je ne pense pas que je vais changer radicalement l’équipe ou l’attaque, ils ont tout simplement été malchanceux mais ils ont fait tout ce qu’on a répété à l’entraînement. Il n’y a pas de petites équipes dans le football, toutes les équipes qui sont à la CAN méritent leur présence. Je respecte tous les adversaires donc je respecte la Somalie, comme on a respecté la Gambie et la Tunisie. Je ne suis pas dans ces histoires de petite ou de grande équipe. Nous allons nous battre et défendre nos chances de qualification. »

