L’Equipe Nationale U17 du Sénégal n’a pas réussi à battre la Tunisie pour sa deuxième sortie à la CAN, cela malgré les étincelles de son capitaine Ibrahima Sory Sow. En l’espace de deux matchs dans la compétition, le milieu de terrain, un des six pensionnaires de Génération Foot présents dans le groupe des Lionceaux, a crevé l’écran, notamment avec son impressionnante patte droite.

Au Maroc, on ne parle plus que de lui ou presque. Ibrahima Sory Sow, 16 ans, est devenu en l’espace de quelques jours une attraction à part entière. Celui sur qui tous les yeux sont tournés. Celui qui a même impressionné Pape Matar Sarr. Ce vendredi soir, l’Equipe Nationale du Sénégal a, certes, concédé un nul vierge face à son homologue tunisienne pour sa deuxième sortie (0-0). Un résultat vraiment mal payé pour des Lionceaux tout en maîtrise à l’image de leur capitaine. Numéro 8 brandi dans son dos, Ibrahima Sory Sow démontre une assurance déconcertante dans cette CAN U17.

Originaire de la Médina, Ibrahima Sory Sow ne laisse personne indifférent. En l’espace de quelques jours, il a réussi à se frayer une belle réputation. En novembre 2024, le pensionnaire de Génération Foot, pourtant blessé, avait été maintenu dans le groupe des Lionceaux pour disputer le Tournoi UFOA/A des moins de 17 ans qui se déroulait entre Thies et Dakar. Il faut dire que son sélectionneur Pape Ibrahima Faye avait vu juste. Car dès qu’il s’est remis de sa blessure, « ISS » devenait un élément incontournable dans la victoire finale de son équipe, qui remporte la compétition face au Mali.

Une aisance déconcertante sur les coups de pied arrêtés

« Si son sélectionneur avait décidé de le maintenir dans le groupe pour le Tournoi UFOA/A, c’est parce qu’il voit en lui un leader », nous assure Balla Djiba, l’actuel entraîneur du Casa Sports qui a participé à la formation d’Ibrahima Sory Sow du côté de Génération Foot. Mais c’est surtout à la CAN U17 que Sory frappe véritablement un grand coup. Deux matchs seulement, mais quel impact ! Sa performance face à la Gambie avait permis à son équipe d’entrer du bon pied dans la compétition. Une récompense bien méritée puisqu’il avait été désigné joueur du match après ses beaux exploits.

Le talent brut d’Ibrahima Sory Sow ne fait aucun doute. Sur le terrain, il évolue avec une aisance déconcertante, capable de créer des espaces, de casser les lignes, de lire le jeu, de s’imposer par sa vitesse et sa technique mais surtout de faire mal aux adversaires sur les balles arrêtées. Contre la Gambie, c’est sur un coup-franc sensationnel dès la 7e minute qu’il avait permis aux Lionceaux de triompher. Lors du même match, il avait également touché la transversale sur un nouveau coup-franc. Et face à la Tunisie, sa patte droite avait failli faire mouche à deux reprises, toujours sur coup-franc.

Une aisance dans ce jeu qui rappelle un certain Lamine Camara. « C’est un gamin très technique, affirme Balla Djiba. Il a gagné en confiance et en volume. Il a une très bonne lecture du jeu et est très bon sur les balles arrêtées. À l’entraînement, à Génération Foot, il les travaille seul avant le début de chaque séance. Il a une lourde frappe, comme Lamine Camara. C’est pratiquement le même profil et il me fait penser à Lamine. Il est constant et sait répéter les efforts. À son âge, c’est un jeune vraiment très prometteur. Surtout, c’est un leader. Pape Faye a su forger une très bonne équipe autour de lui. »

Enième pépite de GF destinée pro à Metz ?

Avec de telles qualités et une telle dynamique, Ibrahima Sory Sow semble donc avoir toutes les cartes en main pour viser encore plus haut. L’histoire récente a montré que la passerelle entre les sélections de petites catégories et le football professionnel existait, notamment en étant pensionnaire de Génération Foot où les meilleures pépites rejoignent à leur majorité le club partenaire du FC Metz, comme en témoignent les parcours d’Idrissa Gueye, Alpha Touré, Sadibou Sané, Malick Mbaye, Pape Amadou Diallo, Ibou Sané, mais surtout Lamine Camara, ainsi pour ne citer que les plus récents.

Son ascension et des performances de plus en plus constantes pourraient bien lui tracer le chemin menant en Lorraine ou, pourquoi pas, en Equipe Nationale A du Sénégal, comme avec un certain Amara Diouf. Pour l’instant, Ibrahima Sory Sow devra se concentrer sur la Coupe d’Afrique des Nations où il a sans doute à cœur de permettre au Sénégal de se qualifier à nouveau pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans et conserver son titre continental. Mais une chose est sûre : Ibra Sory Sow est en pleine montée en puissance, les fans du bon rond n’ont pas fini d’entendre parler de lui.

