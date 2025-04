En poste depuis 2013, Mame Moussa Cissé est un incontournable et pionnier du football féminin au Sénégal. Son combat pour le développement de la discipline doit porter ses fruits à la CAN 2025. Et à trois mois du début de la compétition, le sélectionneur des Lionnes, discret mais ambitieux, ouvre cet album aux souvenirs dont il peut être fier. Interview.