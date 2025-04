Mamadou Moustapha Mbow a marqué son deuxième but de la saison et contribué grandement à la victoire du Paris FC contre Clermont (2-0), ce vendredi soir en Ligue 2. Les Parisiens reprennent provisoirement la deuxième place du classement.

Six points, six buts marqués, deux encaissés… La semaine à deux matchs en quatre jours du Paris Football Club contre les deux derniers du classement de Ligue 2 a été parfaitement négociée. Après Caen (4-2), le club de la capitale s’est imposé tout en maîtrise face à Clermont (2-0), ce vendredi soir, devant plus de 10 000 spectateurs.

Pour signer cette précieuse victoire qui lui permet de reprendre provisoirement au FC Metz la deuxième place et revenir à hauteur du leader, Lorient, le PFC a pu une nouvelle fois compter sur Mamadou Moustapha Mbow. Solide en défense, le défenseur sénégalais de 25 ans a été décisif offensivement en marquant le 2-0 du Paris FC.

wiwsport.com