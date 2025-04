Le Sénégal joue un match capital ce jeudi à 17h GMT contre la Tunisie lors de la deuxième journée du groupe C de la CAN U17 au Maroc. Une victoire offrirait aux Lionceaux une qualification pour les quarts de finale, mais surtout un billet direct pour la Coupe du Monde U17 au Qatar en 2025.

Après un succès difficile mais précieux contre la Gambie (1-0), les jeunes Sénégalais veulent enchaîner et assurer leur présence au prochain tour sans attendre la dernière journée. Leur sélectionneur, Pape Ibrahima Faye, affiche une grande confiance. « Avant même de venir au Maroc, nous avions une stratégie : gagner notre premier match et ne pas perdre le deuxième. Nous allons essayer de battre la Tunisie, qui est une équipe très technique, mais nous avons les arguments pour remporter ce duel », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Notre premier objectif est la Coupe du Monde. Après la victoire contre la Gambie, nous avons notre destin en main », a rappelé Pape Ibrahima Faye.

En face, la Tunisie a débuté en fanfare en s’imposant largement contre la Somalie (3-0), prenant ainsi la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts. Avec trois points chacun, Sénégalais et Tunisiens se disputent non seulement la première place mais aussi une qualification anticipée pour les quarts et pour le Mondial. Pour les Lionceaux, ce serait une troisième participation consécutive à la Coupe du Monde après celles de 2019 et 2023, un exploit qui confirmerait la progression constante du football sénégalais dans cette catégorie.

L’enjeu est énorme, d’autant plus qu’avec la nouvelle réforme de la FIFA, les huit équipes qui atteindront les quarts de finale seront directement qualifiées pour le Mondial U17, et deux autres pourront être repêchées. Le Burkina Faso est pour l’instant la seule nation à avoir validé son billet après ses deux victoires. Il reste donc encore neuf places à prendre, et le Sénégal ne veut pas se mettre en difficulté avant d’affronter la Somalie lors du dernier match.

