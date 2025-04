Malgré une nette domination et quelques occasions, les Lionceaux n’ont pas réussi à trouver la faille pour leur deuxième sortie à la CAN U17 face à Tunisie (0-0). Ibrahim Sory Sow et ses partenaires ont buté sur une équipe regroupée derrière et sur un grand Slim Bouaskar, le gardien de but des Aiglons de Carthage.

VINCENT GOMIS (5/10) : Déterminant contre la Gambie, le portier des Lionceaux a, cette fois-ci, vécu une soirée très tranquille. Il n’a eu aucun arrêt à faire face à une équipe tunisienne qui n’a tenté que très peu d’aller inquiéter la défense sénégalaise. Appliqué sur ses relances, il n’a pas tremblé malgré quelques passes en retrait dangereuses de la part de certains de ses coéquipiers.

ALPHA MBENGUE (6/10) : Le latéral droit sénégalais a réalisé un match correct. Bien en place sur ses tâches défensives, le joueur de Génération a été sérieux pour maîtriser les choses dans son couloir. Avec quelques prises de risques dans ses projections, Mbengue a parfois eu le mérite d’être précis dans ses transmissions, à l’image de ce bon centre pour Abdourahmane Mbodji à l’heure de jeu.

IBRAHIMA AIDARA (6/10) : Une nouvelle prestation solide de la part du vice-capitaine des Lionceaux. Aidara a affiché un visage agressif avec quelques bonnes interventions. Il s’est également servi de son bon jeu au pied pour bien relancer pour ses partenaires.

CHEIKH DIENG (5,5/10) : Une copie mitigée pour le défenseur central gauche des Lionceaux. Sans prendre l’eau, le pensionnaire de Génération Foot n’a pas toujours dégagé une grande sérénité dans ses interventions et s’est montré brouillon dans ses relances. On peut d’ailleurs lui reprocher cette passe en retrait trop appuyée pour son gardien (31e) ou encore ce dégagement peu rassurant (38e). Cependant, au fil de la partie, il a été globalement solide.

LAMINE MBENGUE (5,5/10) : Souvent venu se placer au milieu de terrain, le latéral gauche sénégalais a une nouvelle fois livré une copie correcte, notamment sur le plan offensif avec quelques montées inspirées. C’est d’ailleurs lui qui gagne ce coup-franc de Sory Sow sur le poteau (71e). Cependant, il a laissé quelques espaces dans son dos.

IBRAHIMA SORY SOW (6/10) : Eblouissant et décisif contre la Gambie, le milieu de terrain et capitaine des Lionceaux a encore été très bon face à la Tunisie. Libre dans ses déplacements, Sory a été performant dans ce rôle avec une vraie présence dans les duels et de bons choix dans ses transmissions. De nouveau inspiré sur les coups de pied arrêtés, il n’a malheureusement pas eu la même réussite que contre la Gambie. Son coup-franc à la 71e a fini sur le poteau. Dix minutes plus tard, le portier tunisien lui enlève un but sur un nouveau coup-franc. Il aurait pu débloquer la situation. Dommage.

OUSSEYNOU NDIAYE (7/10) : Sans doute l’homme du match côté sénégalais. Auteur déjà d’un gros match contre la Gambie, le milieu de terrain défensif de l’Equipe Nationale U17 du Sénégal a encore affiché un visage très intéressant ! Sur les mouvements tunisiens, le pensionnaire de la United Academy de Thiès a eu un gros volume de jeu pour gratter de nombreux ballons. Et sur les phases offensives, il n’a pas hésité à se projeter pour créer des décalages. On a adoré sa passe pour l’occasion loupée de Sidy Barhama Ndiaye à la 25e minute.

EL HADJI SOW (6/10) : Peu à son avantage contre la Gambie, le numéro 10 des Lionceaux a rectifié le tir et affiché une bien meilleure copie que la précédente. Très important à la récupération, El Hadji Ibrahima Sow a fait parler sa technique et sa combativité pour créer des brèches dans la défense tunisienne, à l’image de cette offrande pour Barhama Ndiaye qui, bien qu’étant hors-jeu, aurait dû faire mieux (34e). Comme à son habitude, le pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur n’a pas été avare sur les efforts défensifs et offensifs. Il est même monté en puissance en fin de match et a failli faire la différence sur une frappe contrée dans les arrêts de jeu.

SIDY BARHAMA NDIAYE (3,5/10) : De nouveau aligné d’entrée, l’ailier droit des Lionceaux a été en jambes et dangereux en début de rencontre, faisant parler sa vitesse et sa puissance. Mais, malgré ses bons appels, il a progressivement perdu le fil et s’est éteint, ratant notamment une grosse occasion en première période. Il pousse Abdessalem Akid à la faute mais derrière, il perd son face-à-face avec le portier tunisien, Slim Bouaskar (25e). Il est hors-jeu sur cette passe en profondeur d’El Hadji Sow mais il joue mal le coup et rate donc son tir (34e). Il doit faire beaucoup mieux. Remplacé à la 84e minute par Ibrahima Diallo (non noté).

ABDOURAHMANE MBODJI (3,5/10) : A l’image de Sidy Barhama Ndiaye, l’avant-centre des Lionceaux a été en vue en début de partie. Dynamique, il a proposé des solutions à ses partenaires mais cela n’a pas été suffisant pour faire la différence, ce qui aurait sans doute été le cas s’il avait mieux joué le coup sur ce bon centre d’Alpha Mbengue à l’heure de jeu, où il rate sa reprise. Remplacé à la 73e minute par El Hadji Baytir Fall (non noté).

MOUHAMED WAGNE (3/10) : Une performance décevante pour l’ailier gauche des Lionceaux, qui a beaucoup permuté avec Sidy Barhama Ndiaye. Pourtant, sur certaines accélérations, le pensionnaire de Diambars a bien combiné avec ses partenaires. Cependant, il n’a pas été tranchant à l’approche de la zone de vérité et il a été globalement discret pour faire la différence. Du pain sur la planche pour Pape Ibrahima Faye qui doit réveiller le front offensif de son équipe, auteur de deux performances peu abouties.

