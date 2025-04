L’inusable Lion a encore frappé ! Le week-end passé, dans la ville américaine de Gainesville, Gabriel Alexandre Wagane Marie Faye a décroché une 4ème médaille d’argent mondiale avec un chrono de 50’04 dans la finale du 400m catégorie M40. Il a été devancé, juste de 4 centièmes dans cette finale en question, par le régional de l’étape Kelly Willie.

Après Pologne, Finlande, Göteborg (Suède) et tout dernièrement Gainesville, Gabriel Faye s’est de nouveau illustré pour la Tanière des vétérans avec toujours cette médaille argentée autour du cou. À la seule différence entre le récital suédois et la symphonie de Gainesville, le premier s’est disputé en outdoor tout le contraire du second tenu en salle. La compétition d’athlétisme en salle étant de loin plus difficile que celle effectuée en outdoor. D’où un mérite supplémentaire pour Gabriel Faye opposé à 37 autres adversaires lors de cette récente escapade dans cette ville sise au niveau de l’État de Floride.

Gabriel Faye se raconte dans le quotidien Record : «Je n’ai jamais participé aux Championnats d’Europe. Mais en Championnats du monde, j’y étais à 4 fois avec une médaille d’argent à chaque fois. Je gagne le 400m à chaque participation sauf une fois peut être. Pour le 200m je suis souvent deuxième. En comptant la saison hiver et la saison estivale, ça fait à peu près 8 médailles d’or sur 400m aux Championnats de France. Pour le 200m, j’en suis à peu près à 6 en argent et une en or. Mais Comme je ne suis pas Français j’ai les médailles mais pas les titres».

Avec Record