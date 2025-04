Jaraaf et Saint-Louis Basket Club se sont qualifiés dans le groupe B pour les Finals 8 du N1 féminin. Médinoises et Saint-Louisiennes se sont imposées samedi devant UCAD Sporting Club (64-58) et Diamaguéne (50-33). Dans le groupe A, Guédiawaye Basket Academy a battu Mbour BC (67-49) garde toute chance de qualification.