Le lutteur Niang Ballo, de son vrai nom Gora Niang, a été fixé sur son sort ce lundi 2 avril 2025. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l’a condamné à six mois de prison, dont un mois ferme, ainsi qu’à une amende de 100 000 F CFA, selon Le Soleil.

En détention depuis le 14 mars dernier, il devra purger sa peine jusqu’au 14 avril avant d’être libéré. Reconnu coupable d’outrage à agent, de rébellion, de mise en danger de la vie d’autrui, de violences et voies de fait, ainsi que de défaut d’assurance, il a toutefois été relaxé pour le délit de défaut de permis de conduire. L’affaire remonte à la mi-mars, lorsque Niang Ballo a été interpellé lors d’un contrôle routier à Cambérène alors qu’il conduisait un véhicule immatriculé en Italie.

Son attestation d’assurance étant expirée, l’agent de police a voulu immobiliser le véhicule. Mais la situation a vite dégénéré. D’après le rapport, le lutteur aurait refusé de se conformer aux instructions et aurait eu une altercation avec l’agent, allant jusqu’à le heurter avant de prendre la fuite. Il serait ensuite rentré chez lui, avant de se rendre à l’aéroport pour embarquer en Espagne, où il devait participer à un tournoi de lutte. C’est là qu’il a été arrêté. Face au juge, Niang Ballo a nié avoir agressé le policier, affirmant qu’il ne voulait que se rendre à son vol. Mais pour le parquet, son comportement a mis en danger la vie de l’agent, qui ne faisait que son travail. Le ministère public avait requis une peine de deux ans, dont six mois ferme. Finalement, le tribunal a opté pour une condamnation plus clémente : six mois, dont un mois ferme.

